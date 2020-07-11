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Чемпионка мира и бронзовый призер ОИ-2018 по шорт-треку Лара ван Рейвен скончалась в возрасте 27 лет

Нидерландская шорт-трекистка Лара ван Рейвен скончалась в возрасте 27 лет.




Последние две недели ван Рейвен провела в реанимации, 1 июля ее ввели в состояние искусственной комы.

Спортсменка заболела во время тренировочного сбора во французских Пиренеях. Причиной проблем со здоровьем стали нарушения в работе иммунной системы, в результате которых у спортсменки началось внутреннее кровотечение, сообщает Королевский союз конькобежцев Нидерландов.

Ван Рейвен была бронзовым призером Олимпийских игр-2018, чемпионкой мира 2019 года на дистанции 500 м, серебряным призером ЧМ-2018 в эстафете, трехкратной чемпионкой Европы.
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