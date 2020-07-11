











Последние две недели ван Рейвен провела в реанимации, 1 июля ее ввели в состояние искусственной комы.





Спортсменка заболела во время тренировочного сбора во французских Пиренеях. Причиной проблем со здоровьем стали нарушения в работе иммунной системы, в результате которых у спортсменки началось внутреннее кровотечение, сообщает Королевский союз конькобежцев Нидерландов.





Ван Рейвен была бронзовым призером Олимпийских игр-2018, чемпионкой мира 2019 года на дистанции 500 м, серебряным призером ЧМ-2018 в эстафете, трехкратной чемпионкой Европы.



