Чемпионка мира и бронзовый призер ОИ-2018 по шорт-треку Лара ван Рейвен скончалась в возрасте 27 лет
Нидерландская шорт-трекистка Лара ван Рейвен скончалась в возрасте 27 лет.
Последние две недели ван Рейвен провела в реанимации, 1 июля ее ввели в состояние искусственной комы.
Спортсменка заболела во время тренировочного сбора во французских Пиренеях. Причиной проблем со здоровьем стали нарушения в работе иммунной системы, в результате которых у спортсменки началось внутреннее кровотечение, сообщает Королевский союз конькобежцев Нидерландов.
Ван Рейвен была бронзовым призером Олимпийских игр-2018, чемпионкой мира 2019 года на дистанции 500 м, серебряным призером ЧМ-2018 в эстафете, трехкратной чемпионкой Европы.
09:35 11/07/2020
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