В ФХРБ назвали лучшего тренера и лучшего хоккеиста Беларуси

В голосовании приняли участие игроки и хоккейные школы Беларуси.





Баллы начислялись по схеме от 3 (за первое место) до 1 (за третье).





Андрей Костицын, набравший 176 баллов, пишет Лучшим игроком был признан экс-капитан минского "Динамо"набравший 176 баллов, пишет interfax.by





В минувшем сезоне КХЛ 35-летний Костицын набрал 34 (17+17) очка в 60 матчах. В мае форвард перешел в «Нефтехимик».









В тройку лучших хоккеистов сезона также вошли защитники Ник Бэйлен из "Трактора" (37 очков) и Кристиан Хенкель из "Ак Барса" (24).





Лучшим тренером Беларуси признан 49-летний Андрей Скабелка. Под его руководством "Барыс" второй год подряд выиграл дивизион Чернышева в регулярном чемпионате КХЛ, а в плей-офф вновь достиг стадии четвертьфинала. В первом раунде Кубка Гагарина "Барыс" победил "Магнитку" (4-1 в серии). В мае специалист возглавил "Локомотив".





По итогам голосования Скабелка набрал 153 очка.





Второе место занял тренер солигорского "Шахтера" Юрий Файков (54 балла), главный тренер минской "Юности" Александр Макрицкий стал третьим (50 очков).



