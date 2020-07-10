



Рад объявить о сотрудничестве с этой современной и динамично развивающейся компанией. Для нашего клуба данное подписание — значительный шаг вперед. Пожалуй, впервые "Динамо" заключает с коммерческим партнером настолько масштабное соглашение. Не секрет, что объем государственного финансирования клуба снижается с каждым годом. Мы нацелены на рост коммерческих доходов. Сделка с группой компаний "А-100" — один из шагов в реализации нашей стратегии. Хотелось бы отметить, что сумма соглашения составляет значительную часть бюджета "Динамо", практически равную той, что выделяет нам наш генеральный спонсор ОАО "Беларуськалий". Во многом именно сотрудничество с "А-100" позволило нам с уверенностью шагнуть в следующий сезон Континентальной хоккейной лиги, чтобы продолжить воплощать в жизнь государственную стратегию по развитию и популяризации хоккея в Беларуси.





Сотрудничество с "Динамо" позволит группе компаний "А-100" начать взаимодействие с аудиторией болельщиков клуба. Сейчас стороны прорабатывают уникальные сервисы, которые позволят бренду взаимодействовать с болельщиками клуба, а также гости нашего партнера. В частности, прорабатывается вопрос создания клуба болельщиков "А-100" с отдельным входом, зоной кейтеринга и дополнительным сектором прямо у льда.





Естественно, сотрудничество этим не ограничится. Значительная часть средств будет направлена на поддержку детско-юношеского спорта, — цитирует Баскова hcdinamo.by.



