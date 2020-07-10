«8-й день Covid-19. Все началось 2 июля с диареи. 3 июля началась температура 37 и держалась до 6 июля. Остался по сей день один симптом: головная боль и головокружение (этот симптом, то есть, то нет, приходит как вздумается). Вообще, чувствую себя хорошо, спасибо всем за поддержку, особенно команде. Ребята поддерживают меня в сложную минуту. Сразу видно, что у нас в этом году хороший коллектив и очень сильная команда. Может кому помогу, рассказав про свои симптомы. И человек, лишний раз встретив их, останется дома, чтобы не заразить других, ведь только мы сами сможем помочь друг другу.





Я столкнулся с ситуацией и сейчас понимаю, что если бы я не настоял сделать себе КТ, то сейчас тренировался бы со всеми и заражал других. Это очень серьезный вопрос, ведь мы должны быть в ответе не только за свою жизнь и за жизнь других. Это у меня в легкой форме все проходит, а если у кого пойдет по-другому? Хотя все доктора в один голос говорили: «Иди домой, у тебя все хорошо, КТ тебе не надо, тест тоже. Ты не похож на больного»





Как заканчивать такую писанину, не знаю, но как-то так. Для чего написал – не знаю. Для кого написал – не знаю. Может, кому интересно, как все устроено и как эта болезнь проходит. Скрывать нет смысла, ведь наши футбольные порталы узнают раньше, чем я результат получил. Очень интересно как», – написал в instagram.com Юденков.



