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Oops! На бейсбольных матчах в Японии вместо зрителей на трибунах роботы

Организаторы чрезвычайно популярного в Японии национального чемпионата по бейсболу создают атмосферу на стадионах с помощью роботов.

Болельщики пока не могут посещать матчи из-за пандемии коронавируса. Поэтому вместо людей на трибунах поставили высокотехнологичных роботов. Они умеют танцевать и петь. 

На стадионе можно заметить даже роботов-собак.

Видео здесь
Источник: pressball.by
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