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В Минске задержали чемпиона Грузии по бодибилдингу Шоту Лобжанидзе. Ранее его оштрафовали за участие в "цепи солидарности"

В Минске правоохранительными органами арестован абсолютный чемпион Грузии по бодибилдингу и фитнес-инструктор Шота Лобжанидзе. О задержании сообщил его друг Андрей Ткачев.

"Пришли шесть человек прямо в зал, где он тренировался, показали ксиву, надели наручники и увезли на "бусе", не сказав куда!", — написал Ткачев в фэйсбуке.

Ниже в комментариях он написал, что домой к Лобжанидзе также приехали силовики "и собираются проводить обыск".

Ранее стало известно, что Шоту Лобжанидзе задерживали за участие в "цепи солидарности" в Минске 19 июня, — говорится на сайте zona.media.
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