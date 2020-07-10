"Пришли шесть человек прямо в зал, где он тренировался, показали ксиву, надели наручники и увезли на "бусе", не сказав куда!", — написал Ткачев в фэйсбуке.





Ниже в комментариях он написал, что домой к Лобжанидзе также приехали силовики "и собираются проводить обыск".





Ранее стало известно, что Шоту Лобжанидзе задерживали за участие в "цепи солидарности" в Минске 19 июня, — говорится на сайте zona.media.



