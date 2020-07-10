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Первый белорусский чемпион ОИ Макаренко: «Люди имеют право высказывать свою позицию. Это страна не кандидатов, не президента, а людей»

Первый белорусский чемпион Олимпийских игр 82-летний Сергей Макаренко в беседе с корреспондентом Tribuna.com поделился мнением о ситуацией с предстоящими выборами.

Первый белорусский чемпион ОИ Макаренко: «Люди имеют право высказывать свою позицию. Это страна не кандидатов, не президента, а людей»

- Следите за ситуацией с предстоящими выборами?

– Непременно. Конечно, слежу. Планшетом пользуюсь. Все как-то однобоко. Смотришь в планшет – и одни и те же люди. Не чувствуется накала. Не знаю, как другие, но я не чувствую. Но борьба-то интересная, но во что все это выльется – не могу сказать.

- Про альтернативных претендентов в кандидаты сформировали мнение – про Бабарико, Цепкало, Тихановскую?

– Не очень сильное. То, что в планшете пишут. Разговоры среди людей. Сейчас из-за коронавируса общение небольшое – мало бываешь в коллективе, в обществе. Общаешься мало, кроме как по телефону. Много информации нет, хотя многие говорят, что довольны, что есть такая альтернатива, что есть борьба. Это заставляет кандидатов посмотреть на нужды народа – такие вот высказывания.

- Видели протестные акции в городах Беларуси?

– Не видел, кроме как в планшете. Я не был в городе, не видел этого. Но планшет – это планшет. Вообще, в этом плане интернет... Больше всего там грязи, чем натурального такого здравого отношения.

- Как вам кажется, люди имеют право выходить и высказывать свою позицию?

– Безусловно. Конечно, имеют право. Это же страна людей. Это не их страна – не кандидатов, не президента страна, а людей. Люди имеют право высказать свое мнение, сказать свое слово, потребовать, высказать свои пожелания, мнения. Конечно, это страна людей, и к мнению людей надо прислушиваться.

- А то, что правоохранительные органы жестоко задерживают протестующих, видели?

– Думаю, это, конечно, неправильно. Не присутствовал при задержании и не могу сказать об этом. Не знаю, как это происходит, не видел, не участвовал.

- Пенсия устраивает?

– Ну, а кого устраивает пенсия? Никого. Всегда хочется большей.

- НОК поддерживает?

– Поддерживает. Я, например, в тесном контакте с НОКом. Участвую в разных мероприятиях и так далее. Хватает забот, хватает дел. Привлекают, короче говоря, – сказал Макаренко.
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