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Нападающий "Немана" Глеб Рассадкин лежит в больнице с двусторонней пневмонией

У форварда "Немана" Глеба Рассадкина диагностирована двусторонняя пневмония. Футболист находится в гродненской больнице. Об этом сообщил главный тренер команды Игорь Ковалевич.

У Рассадкина двусторонняя пневмония, с которой Глеб лежит в гродненской больнице. Он идет на поправку и на следующей неделе, если ничего не изменится, его обещают выписать. Больше добавить пока нечего, — сказал Ковалевич в интервью Владимиру Пирогу.
Прессбол
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