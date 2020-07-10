У Рассадкина двусторонняя пневмония, с которой Глеб лежит в гродненской больнице. Он идет на поправку и на следующей неделе, если ничего не изменится, его обещают выписать. Больше добавить пока нечего, — сказал Ковалевич в интервью Владимиру Пирогу.



