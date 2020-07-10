Руководство концерна приняло решение адаптировать спортивную форму для широкого потребителя и выпустить ее в продажу. Коллекция стала результатом сотрудничества ведущего художника-модельера ОАО «Світанак» Михаила Мытника и многократного призера Олимпийских игр по плаванию Александры Герасимени и воплотила в себе орнаментальные символы страны – жизнь, силу, молодость и непобедимый дух многих поколений чемпионов, сообщает БЕЛТА.





В мероприятии приняли участие председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина и лицо коллекции Александра Герасименя.









Председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина рассказал о создании коллекции.





«Главой государства была поставлена задача всем предприятиям легкой промышленности разработать и предложить форму для белорусских спортсменов, которая ляжет в основу одежды для нашей олимпийской сборной. Порядка 15 предприятий различных форм собственности приняли участие. Было несколько туров конкурса. На последних из них сами спортсмены отбирали, голосовали, какие коллекции пройдут дальше. Коллекция для национальной сборной пока в тайне. Однако мы приняли решение вывести на рынок ряд моделей, которые были одобрены спортсменами по дизайну.





Одна часть коллекции предназначена для спорта. В ней используется сырье ОАО «СветлогорскХимволокно» – полиэфирные умные нити, которые хорошо впитывают влагу. Другая – для повседневной сноски, она состоит из хлопка с эластаном», – рассказала Лугина.





Известная белорусская пловчиха Александра Герасименя отметила, что одежда очень комфортная.





«Она очень удобная, легкая. Можно заниматься хоть йогой. Очень комфортная. Такая прохладная, в такую теплую погоду тоже можно надеть. Учитывая, что форма шилась под Олимпиаду в Токио, там жарко, было бы комфортно. На нашу погоду – вообще прекрасно», – сказала Герасименяв эфире канала «Беларусь 1».