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Миноблисполком проводит опрос о целесообразности строительства Ледового дворца в Борисове. Дворец проигрывает

Официальный сайт Миноблисполкома проводит опрос о целесообразности строительства Ледового дворца на одной из площадок в Борисове.

"В районе торгового центра "Корона" в Борисове было запланировано строительство ледового дворца. Сейчас данная площадка пустует. А что бы вы хотели увидеть на ее месте?" — так звучит вопрос на портале госоргана.

На данный момент Ледовый дворец уступает парку с благоустроенной набережной.
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