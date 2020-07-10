"В районе торгового центра "Корона" в Борисове было запланировано строительство ледового дворца. Сейчас данная площадка пустует. А что бы вы хотели увидеть на ее месте?" — так звучит вопрос на портале госоргана.





На данный момент Ледовый дворец уступает парку с благоустроенной набережной.







