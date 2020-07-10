«Манчестер Юнайтед» установил новый рекорд АПЛ

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Таким образом, «Манчестер Юнайтед» одержал четвертую крупную победу подряд в АПЛ. В каждом матче разница мячей составила минимум три гола, что является рекордом в Англии.





До этого команда Сульшера победила «Борнмут» со счетом 5:2, а также «Брайтон» и «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:0.





Кроме того, «МЮ» не проигрывает уже в 10 матчах АПЛ и 17 матчах во всех турнирах подряд.









«Манчестер Юнайтед», набрав 58 очков, пока занимает пятое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Астон Вилла» (27) — на 19-м месте.





В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» предстоит сыграть с «Саутгемптоном». Игра состоится 13 июля в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».