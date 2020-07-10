











Клуб предлагает постоянную работу на ставку. От соискателя требуется опыт работы в КХЛ, НХЛ и АХЛ и общее среднее образование. Зарплата — от десяти тысяч рублей.





На данный момент в тренерский штаб Крэйга Вудкрофта входят Михаил Грабовский, Павел Перепехин, Андрей Мезин и Адриен Вальво.



