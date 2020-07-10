Вакансия тренера минского "Динамо" на сайте службы занятости: опыт в КХЛ, НХЛ и АХЛ, зарплата от 10 тысяч рублей
На сайте государственной службы занятости появилась вакансия тренера минского "Динамо".
Клуб предлагает постоянную работу на ставку. От соискателя требуется опыт работы в КХЛ, НХЛ и АХЛ и общее среднее образование. Зарплата — от десяти тысяч рублей.
На данный момент в тренерский штаб Крэйга Вудкрофта входят Михаил Грабовский, Павел Перепехин, Андрей Мезин и Адриен Вальво.
09:28 10/07/2020
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