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Вакансия тренера минского "Динамо" на сайте службы занятости: опыт в КХЛ, НХЛ и АХЛ, зарплата от 10 тысяч рублей

На сайте государственной службы занятости появилась вакансия тренера минского "Динамо".




Клуб предлагает постоянную работу на ставку. От соискателя требуется опыт работы в КХЛ, НХЛ и АХЛ и общее среднее образование. Зарплата — от десяти тысяч рублей.

На данный момент в тренерский штаб Крэйга Вудкрофта входят Михаил Грабовский, Павел Перепехин, Андрей Мезин и Адриен Вальво.
Прессбол
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