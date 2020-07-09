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Игорь Ковалевич о том, как избежал увольнения: меры приняла команда. Я знаю, что они звонили мэру, губернатору

Главный тренер "Немана" Игорь Ковалевич рассказал, как едва не ушел в отставку на отрезке сезона, когда результаты команды в высшей лиге оставляли желать лучшего.


- Мы-то хорошо играли. Когда руководство было недовольно результатом (у нас было там 14-е место, но мы, по-моему, были в четырех-пяти очках от четвертого места — все рядышком), мы нашли точки соприкосновения. Самое главное — мы не впали в панику, а просто делали свое дело. У нас не было выхода. По большому счету, когда не то чтобы сказали, что есть две игры, какие-то меры приняла команда. Я знаю, что они звонили мэру, губернатору, чтобы им дали шанс.

- С вами дали шанс? Не просто футболистам?

- Да. Они сказали: "Дайте нам шанс". Хотя все понимали, что... Ну, может, кому-то надо было... Я откуда?.. Мне это не интересно. И все, приехал Мечислав Брониславович [Гой] и говорит: "Хорошо". Очень, конечно, умный, порядочный человек. Он много не говорил, просто сказал: "Хорошо, я вас услышал. Есть две игры – исправляйте ситуацию", — сказал Ковалевич в программе Анны Эйсмонт "Между прочим".

"Неман" идет третьим в таблице высшей лиги, отставая от "Шахтера" и БАТЭ на один балл, при этом команда из Гродно имеет игру в запасе.
Прессбол
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