



- Мы-то хорошо играли. Когда руководство было недовольно результатом (у нас было там 14-е место, но мы, по-моему, были в четырех-пяти очках от четвертого места — все рядышком), мы нашли точки соприкосновения. Самое главное — мы не впали в панику, а просто делали свое дело. У нас не было выхода. По большому счету, когда не то чтобы сказали, что есть две игры, какие-то меры приняла команда. Я знаю, что они звонили мэру, губернатору, чтобы им дали шанс.





- С вами дали шанс? Не просто футболистам?





- Да. Они сказали: "Дайте нам шанс". Хотя все понимали, что... Ну, может, кому-то надо было... Я откуда?.. Мне это не интересно. И все, приехал Мечислав Брониславович [Гой] и говорит: "Хорошо". Очень, конечно, умный, порядочный человек. Он много не говорил, просто сказал: "Хорошо, я вас услышал. Есть две игры – исправляйте ситуацию", — сказал Ковалевич в программе Анны Эйсмонт "Между прочим".





"Неман" идет третьим в таблице высшей лиги, отставая от "Шахтера" и БАТЭ на один балл, при этом команда из Гродно имеет игру в запасе.



