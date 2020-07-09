Официально: минское «Динамо» подписало бразильского хавбека
24-летний бразильский полузащитник Силас перешел в минское «Динамо», передает пресс-служба команды. За «бело-голубых» хавбек будет выступать под номером 96.
В 2017 году он играл за луганскую «Зарю», с которой в сезоне 2017/18 играл в групповом раунде Лиги Европы.
Минувший сезон на правах аренды выступал за «Ирони». За израильтян Араужу да Силва сыграл в 20-ти матчах, результативными баллами не отличался.
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Источник: tribuna.com
12:17 09/07/2020
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