Официально: минское «Динамо» подписало бразильского хавбека

В 2017 году он играл за луганскую «Зарю», с которой в сезоне 2017/18 играл в групповом раунде Лиги Европы.





Минувший сезон на правах аренды выступал за «Ирони». За израильтян Араужу да Силва сыграл в 20-ти матчах, результативными баллами не отличался.



