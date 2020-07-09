+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Официально: минское «Динамо» подписало бразильского хавбека

24-летний бразильский полузащитник Силас перешел в минское «Динамо», передает пресс-служба команды. За «бело-голубых» хавбек будет выступать под номером 96.

В 2017 году он играл за луганскую «Зарю», с которой в сезоне 2017/18 играл в групповом раунде Лиги Европы. 

Минувший сезон на правах аренды выступал за «Ирони». За израильтян Араужу да Силва сыграл в 20-ти матчах, результативными баллами не отличался.

Подробную статистику можно посмотреть здесь
Источник: tribuna.com
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ Лукашенко молчит про АЭС
Владимир Подгол
Трактор Беларусь задавит президента
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXV. ПРОГУЛКА В...
Игорь Драко
Наслушавшись Цепкало, беларусы едут в Сингапур
Михаил Пастухов
ПАМЯТИ ДИМЫ ЗАВАДСКОГО
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, про граждан специального...
Владимир Искорцев
МЫ ТАК ЖИВЁМ, ПОКА ВРЁМ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]