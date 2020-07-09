Гончаренко о 4:0 с «Оренбургом»: «Посвящаю маме победу. Она была моим самым преданным болельщиком»
Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко посвятил матери победу над «Оренбургом» (4:0) в матче 27-го тура РПЛ.
– Вторая подряд крупная гостевая победа. Что можете сказать?
– Слова благодарности команде за то, что они меня в такой тяжелый момент поддержали. Хотел им большие слова благодарности сказать.
Эту победу посвящаю маме, которая была моим самым преданным болельщиком, после каждой игры звонила, поздравляла с удачной игрой, где-то критиковала.
Поэтому спасибо ребятам за то, что сегодня победили, – сказал Гончаренко.
Мать Гончаренко скоропостижно скончалась 6 июля.
10:28 09/07/2020
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