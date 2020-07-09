– Вторая подряд крупная гостевая победа. Что можете сказать?





– Слова благодарности команде за то, что они меня в такой тяжелый момент поддержали. Хотел им большие слова благодарности сказать.





Эту победу посвящаю маме, которая была моим самым преданным болельщиком, после каждой игры звонила, поздравляла с удачной игрой, где-то критиковала.





Поэтому спасибо ребятам за то, что сегодня победили, – сказал Гончаренко.





Мать Гончаренко скоропостижно скончалась 6 июля.



