+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Гончаренко о 4:0 с «Оренбургом»: «Посвящаю маме победу. Она была моим самым преданным болельщиком»

Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко посвятил матери победу над «Оренбургом» (4:0) в матче 27-го тура РПЛ.

– Вторая подряд крупная гостевая победа. Что можете сказать?

– Слова благодарности команде за то, что они меня в такой тяжелый момент поддержали. Хотел им большие слова благодарности сказать.

Эту победу посвящаю маме, которая была моим самым преданным болельщиком, после каждой игры звонила, поздравляла с удачной игрой, где-то критиковала.

Поэтому спасибо ребятам за то, что сегодня победили, – сказал Гончаренко.

Мать Гончаренко скоропостижно скончалась 6 июля. 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Трактор Беларусь задавит президента и хакеров
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ Лукашенко молчит про АЭС
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXV. ПРОГУЛКА В...
Игорь Драко
Наслушавшись Цепкало, беларусы едут в Сингапур
Михаил Пастухов
ПАМЯТИ ДИМЫ ЗАВАДСКОГО
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, про граждан специального...
Владимир Искорцев
МЫ ТАК ЖИВЁМ, ПОКА ВРЁМ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]