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Алексей Шевченко: «Фурх съел полбюджета минского «Динамо»

Российские журналисты Алексей Шевченко и Михаил Зислис в эфире YouTube-канала «СЭ» пообсуждали ситуацию с минским «Динамо».




Алексей Шевченко: Господи, у них денег – на Экстралигу. Я боюсь, как это «Гомель» у них перебил защитника из ВХЛ. Вот за кого они могут бороться. Не думаю, что там будет кто-то дорогой. Фурх уже, по-моему, полбюджета съел. 

Михаил Зислис: Ну на вратаре ты не можешь экономить, как мы с тобой знаем. У меня другой вопрос, потянет ли Фурх то, что от него ждут? Всё-таки он в России начал здорово, но потом стал сдавать. И в «Северстали» был такой уже обычный вратарь. А Минску нужен такой вратарь, который должен тащить, потому что иначе шансов на что-то, хотя бы побороться за плей-офф, просто нет. И я не совсем понимаю, сколько они собираются брать легионеров – шесть, семь, восемь, десять? У них курс опять поменялся?

Алексей Шевченко: Вот кстати до сих пор это очень плохо, что нет понимания, сколько Минск возьмет легионеров. Потому что одно дело, если вам скажут – берите девять. Ты если даже возьмёшь девять средних европейских игроков, неплохих, уровня выше, чем в Экстралиге, потому что в Экстралиге самые лучшие легионеры из Польши. А если скажут – на это тебе 270 000, а остальные (будут) белорусы, ну с Ригой они будут биться в неистовом бою, но победит сильнейший.


 
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