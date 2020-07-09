Источник: московский "Локомотив" близок к подписанию Виталия Лисаковича
"Локомотив" в ближайшие дни должен договориться о переходе в московский клуб нападающего солигорского "Шахтера" Виталия Лисаковича. Об этом сообщает sport-express.ru.
В нынешнем сезоне 22-летний футболист провел в чемпионате Беларуси 16 матчей и забил девять мячей. Ранее появлялась информация об интересе к Лисаковичу со стороны "Локомотива", "Урала", ЦСКА и "Ростова".
09:42 09/07/2020
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