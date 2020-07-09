



- До "Спутника" ты работала в "Осиповичах", где отвечала за командную психологию. Это же суперинтересно! Расскажи, как тестировала футболистов, как подбадривала…





- Прежде всего скажу, что мне искренне жаль, что в белфутболе нет понимания того, насколько важно работать над психологической составляющей спортсменов. Это упущение не позволяет использовать потенциал игроков по максимуму. Кроме того, помимо индивидуальной работы с футболистами, тренинги позволяют регулировать атмосферу в коллективе в целом.





Тесты я разрабатывала самостоятельно, исходя из специфики ситуации. Ответы на, казалось бы, простые вопросы позволяли составить психологический портрет футболиста, понять над чем необходимо работать. Далее мы обсуждали результаты с тренером, это позволяло ему быстрее увидеть общую картину, понять своих подопечных и отслеживать их прогресс. Кроме того, отвечая на вопросы о себе, человек устремляет свое внимание на те моменты, которые мог упускать ранее. Помимо тестов, были индивидуальные беседы, коллективные тренинги и даже сеансы релаксации.





- Можешь составить психологический портрет среднестатистического футболиста? На основании всех опросов-тестов…





- Начнем с того, что развеем миф о том, что спортсмены — тупые. Это в корне неверное заблуждение. Уровень их интеллекта нисколько не уступает среднестатистическому. Кроме того, благодаря спорту они с детства впитывают важность самосовершенствования.





По индивидуальным особенностям подавляющее большинство трудолюбивы, терпеливы, дисциплинированны и добросовестны по отношению к своему делу, отзывчивы и общительны по отношению к людям, но при этом довольно эгоистичны и тщеславны. Довольно распространенной чертой является и самокритичность.





Показатели темперамента, мотивации и эмоциональности я бы обобщать не стала.





- Как-то ты спрашивала игроков "Спутника" о том, что лучше, чем футбол. А есть я тебе переадресую вопрос?





- Ваня Молчанов хорошо на него ответил, я с ним согласна. (Ваня Молчанов ответил "Секс" — прим. "ПБ").