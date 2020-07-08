











«Наверное, нашу страну посетил вирус бессмертия, – пишет Князюк. – Или, как в «Незнайке на Луне», у нас воздух дурной и мы все становимся овечками...





Когда впервые заговорили про covid, то я смеялся с мемчиков не меньше других. Мне казались (и по сей день кажутся) странными рекомендации ВОЗ и Минздрава в части соблюдения гигиенических норм: мыть руки с мылом всегда, например. Елы-палы, да я если руки после улицы не вымою или, прости, Господи, с грязными руками к столу выйду... То реакция родителей следовала незамедлительно!





И поэтому мне странно, что ВОЗ нас учит тому, чему должны родители учить с малолетства. Я сейчас и без covid пока не вымою как следует руки, лицо, нос, не переоденусь в чистое домашнее, я ни к жене, ни к детям ни с какими обьятиями-буськами не полезу. Так это ещё до пандемии было.





А потом меня зацепило ко всему. И 13 дней домашнего карантина в маленькой комнатенке, где вокруг кровати нарезать в день 2,5, а то и 3 тыщи шагов по фитнесс-браслету – это большая победа. И второй тест, за ним третий... И неприятные дни ожидания, и никаких симптомов...





И семья – вот она, за дверью, а ты ни выйти к ним не можешь, ни по дому работу сделать, ни уроки с сыном, ни ночью встать, маленького покачать - покормить. И визиты «космонавтов» к тебе, жене, детям. Господи, о врачах надо писать отдельную сагу. Сагу благодарности!





И вам не передать того ОБЛЕГЧЕНИЯ, когда через дверь рассказывает жена что тесты детей и её самой – отрицательные. А потом звонки тебе: тест отрицательный, делаешь контрольный тест, сидишь взаперти – и снова отрицательный. И ты понимаешь, что переходил на ногах, даже не заметив, когда тебя накрыло и, по сути, зря сидел взаперти...





Но – не зря. Мне есть за кого переживать: за детей, за жену, за родных, за маму, наконец, которой 79. За пацанов в команде и за малышей в детской футбольной школе.





Жаль, только, кровь на плазму не сдам, потому что в детстве жестоко переболел Боткина. Я могу кровь только злому вампиру дать, а потом засекать время до его конвульсий...





Мне кинуть в карман санитайзер, надеть перчатки и маску, когда я иду в народ или в лифт (мало кто до меня там ехал) совершенно нетрудно. И не так надеть, как носит половина – рот закрыли, а нос открыт... Смех в зале. Это как трусы полуспущенные носить: вроде есть, но ничего не прикрывает. И долгое время народ берегся: едешь в транспорте, 3/4 в масках... Уже неплохо.





Но вот сейчас выступил один Вирусолог на всю страну что «мы победили вирус», и все поверили!





Как, ребята? Кому вы верите? У вас нет знакомых в здравоохранении? Вы можете запросто сходить в поликлинику к специалисту?





Короче... В транспорте народ снял маски. Вот ещё на той недели все в масках были, а последние дни – как будто все послушали телевизор и поверили, что все хорошо.





Сегодня еду на работу до вокзала, из 19 человек в масках трое: Вася и две бабушки. Спустился в метро: из 29 человек в вагоне - 7 в масках. Вася, семья какая-то, панк (натуральный! Из 90-х) и две девочки (наверное, не минчанки).





Наверное, я тоже сниму маску и покашляю... Мне всё равно, а остальные... Ну раз остальные про меня не думают, почему я должен думать про них?



