+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Дания отказалась проводить ЧМ-2021 по спортивной гимнастике

Чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2021 в Дании не состоится из-за отказа принимающей стороны, сообщил gymnastics.sport.

Напомним, соревнования должен был принять в октябре будущего года Копенгаген, но датчане решили отказаться от  такой идеи. При этом не сообщив о причинах своего решения. Сейчас исполкому FIG, выразившему сожаление и разочарование по этому поводу, в срочном порядке придется выбрать новое место для планетарного форума.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ Лукашенко молчит про АЭС
Владимир Подгол
Трактор Беларусь задавит президента
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXV. ПРОГУЛКА В...
Игорь Драко
Наслушавшись Цепкало, беларусы едут в Сингапур
Михаил Пастухов
ПАМЯТИ ДИМЫ ЗАВАДСКОГО
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, про граждан специального...
Владимир Искорцев
МЫ ТАК ЖИВЁМ, ПОКА ВРЁМ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]