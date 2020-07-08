Дания отказалась проводить ЧМ-2021 по спортивной гимнастике
Чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2021 в Дании не состоится из-за отказа принимающей стороны, сообщил gymnastics.sport.
Напомним, соревнования должен был принять в октябре будущего года Копенгаген, но датчане решили отказаться от такой идеи. При этом не сообщив о причинах своего решения. Сейчас исполкому FIG, выразившему сожаление и разочарование по этому поводу, в срочном порядке придется выбрать новое место для планетарного форума.
20:59 08/07/2020
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