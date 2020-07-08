Выжженный лед Динамо. Есть ли оптимизм перед новым стартом?

Худший сезон в кахаэловской истории не стал венцом неудач минского Динамо. Финансовые неурядицы грозились оставить команду без прописки в сильнейшей европейской лиге. Но со штормом удалось справиться – теперь сильнейший белорусский клуб с надеждой смотрит в новый хоккейный год. Автор Sport Arena Максим Нестерков рассуждает о том насколько укомплектован состав столичной команды, и чего ждать болельщикам от белорусского представителя в КХЛ.

Как дела с деньгами?

Предыдущий сезон «зубры» завершали с долгами перед игроками. По слухам, хоккеисты недополучили заработную плату за три месяца.





«В Минске тоже денег нет. Они везде распустили слухи, что деньги есть. Подписывают молодых белорусских игроков из CHL. Главное, что у них тоже долги по зарплате и их тоже нельзя допускать до чемпионата», – сообщал в начале июля главный российский хоккейный инсайдер Алексей Шевченко.





Впрочем, по словам генерального директора Динамо Дмитрия Баскова, выполнить контрактные обязательства перед игроками удалось.





«Динамо полностью рассчиталось с задолженностями перед хоккеистами – наконец-то я могу об этом объявить официально. Для нас очень важно было войти в новый сезон без долгов – и теперь у меня есть уверенность, что так и будет», – уверял Басков.





Но затянуть пояса все же придется. «Беларуськалий» хоть и остается партнером Динамо, однако уже не может поддерживать белорусского полпреда в КХЛ на былом уровне. Если верить все тому же Баскову, бюджет «зубров» будет на уровне коллективов экстралиги. А ведь нужно дотянуться до пола зарплат, который начнет действовать в лиге с нового сезона. Теперь клубы должны тратить на оплату труда хоккеистов от 270 миллионов российских рублей (около 3,8 млн. долларов по текущему курсу), а с бонусами и командными премиями эта сумма возрастает до 315 миллионов (4,4 млн. долларов). В прошлом году минчане минимальной планки не достигли.

Кого сохранили?

В отличие от прошлого сезона на контрактах в Динамо оставалась почти целая команда: вратари Александр Осипков, Никита Толопило, Дэнни Тейлор, защитники Павел Денисов, Дмитрий Дерябин, Джо Морроу, Владислав Еременко, нападающие Игорь Мартынов, Франсис Паре, Вячеслав Грецкий, Шейн Принс, Николай Сытый, Александр Когалев, Дмитрий Желнеровский, Артем Аносов и Андрей Павленко. Позже квалификационное предложение принял форвард Иван Дроздов, а его коллега по амплуа Артем Демков подписал контракт на новых условиях.

А потери есть?

Куда же без них. Главная – Андрей Костицын. Возвращение АК-46 в Минск получилось противоречивым. Нападающего лишали ассистентской нашивки, ему не удалось ужиться с Андреем Сидоренко и Крэйгом Вудкрофтом. Тем не менее в обоих сезонах он становился вторым бомбардиром и порой напоминал самого себя в энхаэловские годы. Следующий сезон форвард начнет в форме Нефтехимика.





Защитник Стефан Эллиотт из-за травмы так и не смог проявить себя в Минске. Новым местом работы канадца стала шведская Фрелунда. В условиях жесткого потолка зарплат некоторые динамовцы пришлись ко двору в не самых бедных клубах КХЛ: оборнец Олег Евенко пополнил состав Трактора, а Кирилл Готовец отправится в поход за Кубком Гагарина с Авангардом.





Есть спрос на экс-минчан и в российской вышке. Вратарь Михаил Карнаухов, отчаявшийся закрепиться на кахаэловском уровне, попытает счастья в новокузнецком Металлурге. Защитник Даниил Бокун уехал в питерское Динамо, ведомое белорусским специалистом Эдуардом Занковцом. Оборонца Роман Дюков подписался с воскресенским Химиком, фармом Спартака. По слухам, белорус пройдет просмотр в стане красно-белых.





Защитник Марк-Андре Граньяни, а также форварды Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Александр Павлович и Андрей Степанов стали неограниченно свободными агентами. Вестей о переговорах с ним в хоккейном мире пока не было. Куда сложнее ситуация с Сергеем Костицыным: 33-летний нападающий сделал две операции по удалению грыж – вне игры он больше года. Контракт с ним уже истек, но в Динамо обещают: если Брат-2 будет готов выйти на лед, такую возможность рассмотрят.





Михаил Карнаухов. Фото: hcdinamo.by





Нападающего Илью Литвинова обещали позвать на просмотровый контракт. Переговоры с защитником Дмитрием Знахаренко анонсировали еще в начале июня. Ведется разговор и с лучшим бомбардиром команды Райаном Спунером. Внутри КХЛ права на всех троих минчане уже закрепили.

Что слышно о новичках?

Первым пополнением «зубров» в межсезонье стал Илья Казьянин. 19-летний форвард здорово начал минувший сезон в Могилеве, набрав 7 (5+2) очков в восьми играх. Вундеркинда пригласили в Динамо, но доигрывать сезон вернули на родину. В июне с нападающим заключили новый контракт.





Ровесник Казьянина Илья Соловьев в прошлом году съездил на чемпионат мира в Казахстане. Небольшой айс-тайм не позволил хоккеисту проявить себя в полной мере, но и провалом дебют не закончился. Через полгода юноша стал лучшим защитником домашнего МЧМ. 19-летний форвард Владимир Алистров получил хороший опыт в WHL, где два сезона подряд набирал больше 30 очков в форме Эдмонтон Оил Кингс. Алексею Колосову 18 исполнилось только в январе, но динамовский воспитанник уже успел вытащить юношескую сборную на ярком ЧМ-2019, а позже отвоевал место в рамке на домашнем молодежном «мире». Спустя пару дней после заключения соглашения с Динамо он стал первым белорусским вратарем, выбранным на импорт-драфте CHL.





Доминик Фурх – претендент на звание самого статусного новичка Динамо этого межсезонья. 30-летний чешский голкипер имеет за плечами более 200 матчей в КХЛ, поездки на Олимпиаду и чемпионаты мира – большая удача для клуба-андердога.





Процесс омоложения может продолжиться. «Зубры» прорабатывают вопрос подписания задрафтовавшихся в НХЛ белорусских звездочек: форвардов Егора Шаранговича, Максима Сушко, Алексея Протаса и защитника Владислава Колячонка.

Какие задачи?

Разговоров о турнирных планах Динамо пока было немного. Вряд ли «зубрам» поставят задачу сохранить последнее место.





«Наша цель – быть конкурентоспособной командой в каждой игре и играть в тот хоккей, который нравится нашим фанатам и который дает нам возможность побеждать, – рассказал главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт. – Мы хотим выигрывать. Первая задача, которая стоит перед командой – попасть в плей-офф».





В условиях пандемии COVID-19 сложно прогнозировать будущее КХЛ и спорта в целом. Пока есть только планы, по которым сезон 2020\2021 начнется в сентябре.





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