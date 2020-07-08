"Формула-1": Фернандо Алонсо будет выступать за Renault в следующем сезоне
Команда Renault объявила о подписании контракта с двукратным чемпионом мира по автогонкам класса "Формула-1" Фернандо Алонсо.
Испанский пилот будет выступать за Renault в следующем сезоне, сообщила пресс-служба команды. Его напарником будет француз Эстебан Окон.
В общей сложности Алонсо принял участие в 314 этапах Гран-при, выиграв 32 из них. На подиум по итогам гонок он попадал 97 раз. Помимо Renault, он выступал за Minardi, McLaren и Ferrari.
19:25 08/07/2020
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