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"Формула-1": Фернандо Алонсо будет выступать за Renault в следующем сезоне

Команда Renault объявила о подписании контракта с двукратным чемпионом мира по автогонкам класса "Формула-1" Фернандо Алонсо.


Испанский пилот будет выступать за Renault в следующем сезоне, сообщила пресс-служба команды. Его напарником будет француз Эстебан Окон.

В общей сложности Алонсо принял участие в 314 этапах Гран-при, выиграв 32 из них. На подиум по итогам гонок он попадал 97 раз. Помимо Renault, он выступал за Minardi, McLaren и Ferrari.
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