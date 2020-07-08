Джокович сравнил критику в свой адрес с охотой на ведьм









О вспышке коронавируса стало известно перед финальным матчем Adria Tour в Хорватии. В числе зараженных оказались болгарин Григор Димитров, хорват Борна Чорич, серб Виктор Троицки и его беременная жена, сам Джокович и его супруга, а также несколько тренеров.





"В последнее время я вижу только критику, очень злобную. Очевидно, есть нечто большее, чем просто критика. Это словно охота на ведьм. Кто-то должен был пасть в данной ситуации, какого-то известного человека должны были назвать виновным во всем", - приводит слова Джоковича "Спортски Журнал".



