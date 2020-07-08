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Вадим Девятовский: если поступят предложения от российских атлетов, конечно, будем их рассматривать. Это не чужие люди

После зимнего конгресса World Athletics процесс перехода российских легкоатлетов в другие сборные может принять массовый характер. Как сказал председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский, не стоит исключать появления кого-то из россиян и в составе белорусской сборной.




"Вы предали своих спортсменов". ВФЛА сумела выдавить из себя каплю, переполнившую чашу терпения Ласицкене и мировой легкой атлетики

"Пока о каких-то решениях и шагах говорить рано, но мы внимательно следим за развитием событий и, если нам будут поступать предложения от российских спортсменов, конечно, будем их рассматривать. Все-таки это не чужие люди. К тому же сейчас под угрозой оказались карьеры мировых лидеров.

Если эти спортсмены будут вынуждены пропустить Олимпиаду или тем более завершить карьеру, это станет потерей не только для российской, но и для мировой легкой атлетики. Не говоря уже о той молодежи, которая вот-вот должна выйти на высокий уровень и которой отстранение от соревнований может перечеркнуть все перспективы.

Это важно учитывать, но при этом мы бы хотели, чтобы российская сторона и Всемирная федерация легкой атлетики поскорее смогли найти решение, которое всех устроит и позволит избежать катастрофических последствий", — цитирует Девятовского sb.by.
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