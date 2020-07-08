



В нынешнем сезоне второй лиги есть на что посмотреть – там забивают действительно эффектные голы, пишет Трибуна





Дебютант основы «Осиповичей» может положить почти с центра поля, кипер «Островца» готов закосплеить Рожерио Сени и завалить со штрафного, а футболист «Молодечно» способен оформить гол «ножницами», лайк которым бы поставил даже Криш.





Но при этом в Д3 гораздо чаще увидишь тотальные разносы, чем упорную борьбу – уж слишком велика разница в классе между верхом и низом таблицы.





Между фаворитами и аутсайдерами Д3 – пропасть. Три матча тура завершились с общим счетом 32:0!





А порой разгромы случаются даже в матчах довольно равных команд. Именно так произошло в прошедшие выходные в Смолевичах, где местный «СМИавтотранс» принимал «Жлобин». Перед туром обе команды были в нижней части таблицы с семью и шестью очками соответственно, но закончилась их игра с безумным счетом 10:1.





Как же так вышло? На самом деле объяснение максимально простое – в составе «Жлобина» на поле вышло всего девять человек. Причем двое из них – вратари: Дмитрий Нижников отправился на профильную позицию, а Евгению Лагодному пришлось выйти в поле.





Но вот узнать, почему «Жлобин» прибыл на выезд с таким куцым составом – это задачка посложнее. В клубе эту историю никак не комментировали. В своих соцсетях «Жлобин» поделился информацией только о том, что злоключения преследовали команду еще до игры – из-за неисправностей клубного автобуса начало встречи со «СМИавтотрансом» было перенесено.





Конечно, в нынешние времена, когда у клуба появляются проблемы с составом, на ум сразу приходят печальные мысли о коронавирусе. Но в случае со «Жлобином» нет никакой достоверной информации о глобальных эпидемиологических проблемах в клубе.





Но совсем стороной вирусная беда этот клуб не обошла. Матч позапрошлого тура, в котором «Жлобин» 20 июня должен был отправиться на выезд к могилевскому «Днепру», был отменен – произошло это из-за подозрения на COVID-19 у одного из жлобинцев.





Правда, в следующие выходные после этого клуб из Гомельской области вновь был в строю – дома они приняли «Осиповичи». В той игре у «Жлобина» не было проблем с заявкой (всего в ней оказалось 16 человек), но от разгрома это не спасло – команда получила болезненные 0:5.





Кстати, одним из участников игры с «Осиповичами» в составе «Жлобина» стал Алексей Савко. Тогда 20-летний полузащитник отбегал матч без замен. Но через неделю в Смолевичах помочь команде уже не сумел – как написал сам футболист в комментариях официальной группы своего клуба, он сейчас на больничном. Остается только гадать, в связи с чем.





Что касается самой игры против «СМИавтотранс», то в ней все шло по максимально прогнозируемому в таких условиях сценарию. Пока у жлобинцев были силы они держались достойно – после первого тайма счет был всего лишь 3:0. Ну а во втором их противники выжали из своего кадрового преимущества максимум.





Отметить стоит лишь два момента. Первый – прыть капитана «СМиавтотранс» Александра Минко. 25-летний форвард покуражился как следует: на его счету целый гекса-трик! Если вдруг вы не сталкивались с таким термином, то он обозначает шесть голов, забитых футболистом в одной встрече. Хотя самым эффектным получилось первое взятие ворот от Минко – очень уж классно он перебросил вратаря после выхода один-на-один.





А еще респектнем за то, что команда сражалась до конца. И на 81-й минуте даже смогла забить – пенальти реализовал Иван Шарко. Особенно впечатляет то, как футболист «Жлобина» после этого рванул доставать мяч из сетки, чтобы поскорее доставить его в центральный круг. Кажется, он явно не планировал останавливаться на одном голе!





Впрочем, 10:1 в матче «СМИавтотранс» и «Жлобина» – это не самый крупный счет в нынешнем сезоне. Зельвенская «Чайка» влетала еще более эпично. Но обстоятельства были похожими – тот же неполный состав по не совсем понятным причинам.









Напомним, ранее сообщалось, что в брестском "Динамо" с коронавирусом 16 (!) игроков, трое из них в больнице, в связи с чем был перенесен ближайший матч на август. Есть заболевшие и в других клубах