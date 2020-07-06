Минский полумарафон-2020: сколько людей побежит и каков призовой фонд





Регистрация на предстоящий забег продолжается. Если динамика сохранится, Минский полумарафон раньше времени достигнет лимита в 42 тысячи участников. Глобальная эпидемия не отпугнула и бегунов из других стран.





Большинство участников выбрали массовый забег в 5,5 км. А вот больше всего звездных атлетов выйдут на полумарафонскую дистанцию в 21,1 км. Интересом среди опытных бегунов пользуется и маршрут в 10,55 км.





Победители и призеры в этом году разделят 60 тысяч долларов. Призовой фонд полностью сформирован «Банком Дабрабыт». Денежными будут первые шесть мест на дистанциях 21,1 и 10,55 км, а также первые три – на 5,5 км.





«Минский полумарафон-2020, несмотря на напряженную ситуацию в мире, станет самым массовым забегом в истории Беларуси. И, как ожидается, соберет немало титулованных спортсменов из разных стран. В этом году будет крупный призовой фонд в 60 тысяч долларов, который целиком сформирован банком и не затрагивает взносы участников. Проведение такого мероприятия повысит имидж Минска и, главное, станет стимулом для многих взяться за здоровый образ жизни», – убежден председатель правления «Банка Дабрабыт» Игорь Лихогруд.





Для повышения популярности массового спорта «Банк Дабрабыт» вновь сделал своим послом талантливого молодого легкоатлета Максима Недосекова. Контракт с серебряным призером чемпионата Европы подписан сегодня в Минске.





Сейчас вступительные взносы на полумарафон стартуют с 15 рублей, и это при регистрации на самый простой маршрут в 5,5 км. Бесплатно смогут пробежать школьники, студенты, пенсионеры, ликвидаторы ЧАЭС и люди с ограниченными возможностями. Максимум за участие можно заплатить 100 рублей, и то если податься на дистанцию в 21,1 км за день до старта.









Основной забег на 21,1 км, как и все остальные, стартует у Дворца спорта, после чего переместится на пр. Независимости и сделает круг под мостом между БГУ и Педуниверситетом. После этого бегуны пронесутся вдоль ул. К. Маркса, вернутся на проспект у Купаловского театра, доберутся до пл. Победы, откуда попадут на ул. Коммунистическую и промчатся по дорогам вдоль Свислочи. За ул. Сторожевской маршрут свернет налево и окажется на пр. Победителей. По нему предстоит достичь «Минск-Арены», оббежать ее и направится назад. Завершится забег в центре Минска – там же, где и стартовал.





Минский полумарафон пройдет под серебряным лейблом международной легкоатлетической ассоциации (IAAF Road Race Silver Label). Впервые он получил его в 2019 году.