Румынский клуб запустил процесс натурализации белорусского вратаря Саманькова
Клуб Erste Liga «Чиксереда» подписал новый контракт с белорусским вратарем Максимом Саманьковым.
Минувший сезон голкипер также провел в составе румынской «Чиксереды», где сыграл в 42 матчах, отразив 91% бросков при коэффициенте надежности 2.02. С 2012 по 2019 год Саманьков выступал за гродненский «Неман» и четыре раз становился чемпионом Беларуси.
Также клуб запустил процесс натурализации четырехкратного чемпиона Беларуси.
Отметим, что воспитанник новополоцкой школы хоккея не заигран за национальную сборную Беларуси в турнирах под эгидой ИИХФ. Теоретически, Саманьков сможет выступать за команду Румынии уже с января 2021 года.
09:49 08/07/2020
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