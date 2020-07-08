Исполнять обязанности главного тренера будет Алексей Михайлов, ранее работавший ассистентом Бразевича.





Как сообщалось, "Смолевичи", которые занимают предпоследнее место в таблице высшей лиги, столкнулись с финансовыми проблемами. Многие игроки и главный тренер написали заявления об уходе.