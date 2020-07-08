Александр Бразевич покинул пост главного тренера "Смолевичей"
Главный тренер "Смолевичей" Александр Бразевич покинул свой пост, сообщили в руководстве футбольного клуба.
Исполнять обязанности главного тренера будет Алексей Михайлов, ранее работавший ассистентом Бразевича.
Как сообщалось, "Смолевичи", которые занимают предпоследнее место в таблице высшей лиги, столкнулись с финансовыми проблемами. Многие игроки и главный тренер написали заявления об уходе.
09:25 08/07/2020
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