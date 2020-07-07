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Владимир Базанов: «4,3 миллиона евро УЕФА выделяет нам на инфраструктуру на 4 года. Если возьмем сразу, то заплатим очень большой налог»

Председатель АБФФ Владимир Базанов рассказал, на что пойдут средства, выделяемые УЕФА на развитие футбола.

Глава АБФФ рассказал, что из-за коронавируса организация не получает выплат от УЕФА
Владимир Базанов. Фото: abff.by

«4,3 миллиона евро УЕФА выделяет нам на инфраструктуру на 4 года. Из-за коронавируса мы никаких денег не получаем. Эти деньги мы не берем сразу, берем частями. Если возьмем сразу, то заплатим очень большой налог», — приводит слова Базанова Tribuna.com, сказанные в эфире программы Арена на телеканале Беларусь 1.

Напомним, ранее сообщалось, что каждая национальная ассоциация, в том числе и АБФФ, получит до 4,3 миллионов евро. При этом организации смогут сами определить, на какие задачи направить эти деньги, учитывая негативное влияние пандемии коронавируса на футбол всех уровней.

Обычно финансирование по программе HatTrick направлено для развития конкретных сфер футбола, пишет sportarena.by

Добавим, чемпионат Беларуси — единственный футбольный турнир в Европе, который не был отменен или остановлен в связи с пандемией коронавируса.
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