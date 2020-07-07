



Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вспомнила, с какими эмоциями восприняла новость о беременности, а также рассказала о сложностях в карьере, с которыми столкнулась после возвращения в тур.





«Я была шокирована. Это вообще был тяжелый период. После турниров в Индиан-Уэллс и Майами я приехала домой и узнала, что у мамы четвертая стадия рака. А когда узнала, что я беременна, то подумала, что больше никогда не буду играть. Это случилось на Уимблдоне, и мне была нужна неделя, чтобы принять решение. Это был сложный момент, но я бы ничего не изменила».





«Я не очень хочу обсуждать проблемы [с борьбой за опеку над ребенком]. Я же понимаю, что в интернете ничего не пропадает, и я не хочу, чтобы Лео потом это читал, чтобы это было зафиксировано. Для меня важнее всего защитить его и семью».





«Сказать, что было тяжело – это слишком мягко. Иногда даже выходить на корт и играть было чудом — что мне удалось собраться, и никто не знал, что происходит. Но я не смотрела на это как на что-то сложное, для меня это просто было задачей: выходить и выступать. А потом я читала, что я уже не та, и это было дополнительной нагрузкой. Было тяжело. И до сих пор тяжело», — приводит слова теннисистки Tribuna.com, сказанные в подкасте The Racquet Magazine Podcast.





Напомним, Виктория Азаренко стала мамой 20 декабря 2016 года. Затем теннисистка долго судилась по делу об опеке над сыном Лео и лишь в январе 2018 года суд Калифорнии, приняв во внимание решение белорусского суда, признал Викторию основным опекуном.





В рейтинге WTA 30-летняя теннисистка располагается на 58-й строчке. Среди белорусок Азаренко занимает 2-е место, уступая лишь Арине Соболенко.