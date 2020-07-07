"Барселона" намерена снизить зарплату Месси
Руководство "Барселоны" планирует сократить зарплату капитана команды Лионеля Месси, сообщает El Chiringuito TV в социальной сети Twitter, передает "Чемпионат".
По информации источника, президент клуба Жозеп Бартомеу в ближайшее время сообщит лидеру сине-гранатовых о принятом решении.
Ранее стало известно, что ФК платит Месси 90 000 000 евро в год, из которых половина уходит на выплату налогов.
Его контракт с "Барселоной" рассчитан до окончания следующего сезона. Ранее сообщалось, что игрок намерен покинуть каталонский клуб.
В текущем сезоне испанского чемпионата Месси провел 29 матчей, забил 22 гола и сделал 20 результативных передач. "Барселона" занимает второе место в первенстве Примеры после 34 туров.
14:29 07/07/2020
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