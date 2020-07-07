Матч "Динамо" Брест-"Слуцк" перенесен на август. Официальная версия - форс-мажор
Матч 17-го тура чемпионата Беларуси между брестским «Динамо» и «Слуцком» перенесен с 10 июля на 12 августа. Такое решение приняла сегодня Белорусская федерация футбола.
«Ассоциации «Белорусская федерация футбола» в соответствии с пунктом 5.5.4. статьи 5 Регламента чемпионата Республики Беларусь по футболу 2020 года и на основании решения Бюро исполкома АБФФ от 07.07.2020 переносит матч 17-го тура «Беларусбанк — Высшей лиги» сезона 2020 года между командами «Динамо-Брест» и «Слуцк» (в том числе матч дублирующих составов между данными клубами) с 10 июля на 12 августа 2020 года», — говорится в релизе на сайте АБФФ.
Статья 5.5.4 регламента гласит: «Решение о переносе матча принимает Бюро исполкома АБФФ в случае форс-мажорных обстоятельств».
Накануне стало известно, что 16 игроков в брестском «Динамо» заразились коронавирусом.
Источник: tribuna.com
13:14 07/07/2020
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