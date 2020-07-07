Финал Кубка Украины обслужит женская бригада судей

Поединок пройдет 8 июля в Харькове и начнется в 21.30 по белорусскому времени.





Матч доверено обслуживать судейской бригаде, под руководством главной судьи Екатерины Монзуль. Помогать ей будут Марина Стрелецкая и Александра Ардашева.





Руководить системой VAR будет Виталий Романов, а его помощником назначен Владимир Володин.











