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Финал Кубка Украины обслужит женская бригада судей

Украинская ассоциация футбола объявила о назначении судей и других официальных лиц на финальный матч Кубка Украины сезона-2019/2020, в котором киевское "Динамо" сыграет с "Ворсклой".

Поединок пройдет 8 июля в Харькове и начнется в 21.30 по белорусскому времени.

Матч доверено обслуживать судейской бригаде, под руководством главной судьи Екатерины Монзуль. Помогать ей будут Марина Стрелецкая и Александра Ардашева.

Руководить системой VAR будет Виталий Романов, а его помощником назначен Владимир Володин.
Источник: pressball.by
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