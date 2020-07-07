Финал Кубка Украины обслужит женская бригада судей
Украинская ассоциация футбола объявила о назначении судей и других официальных лиц на финальный матч Кубка Украины сезона-2019/2020, в котором киевское "Динамо" сыграет с "Ворсклой".
Поединок пройдет 8 июля в Харькове и начнется в 21.30 по белорусскому времени.
Матч доверено обслуживать судейской бригаде, под руководством главной судьи Екатерины Монзуль. Помогать ей будут Марина Стрелецкая и Александра Ардашева.
Руководить системой VAR будет Виталий Романов, а его помощником назначен Владимир Володин.
Источник: pressball.by
11:39 07/07/2020
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