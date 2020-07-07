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Леонид Кучук в пятерке худших тренеров минского Динамо по проценту набранных очков

Главный тренер минского Динамо Леонид Кучук руководит командой на протяжении 11 матчей. При нем бело-синие одержали пять побед, дважды сыграли вничью и потерпели четыре поражения. Таким образом, процент набранных очков составляет 52.


Среди специалистов, руководивших командой с 1999 года и проведших у руля не менее пяти матчей, Кучук входит в пятерку худших тренеров минского Динамо по этому показателю.

Меньше процент набранных очков был лишь у Василенко (33), Гюрова и Башмакова (39), а также Хацкевича (45).

По среднему количеству забитых мячей действующий наставник минчан также в пятерке худших. В активе Динамо 14 мячей в 11 встречах – 1,27 гола за игру. Хуже результативность команды была при Василенко (0,56), Хацкевиче (1,04) и Седневе (1,12).

В среднем Динамо пропускает 0,73 гола за игру. Среди всех тренеров Кучук в этой номинации занимает 12-ю строчку.

Отметим, всего за 21 год в минском Динамо сменилось 32 тренера.
Sportarena.by
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