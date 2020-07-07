







По данным источника, защитник болгарского клуба "Царско село" Мартин Кавдански получил ошибочный отрицательный тест на коронавирус и вышел в стартовом составе на матч с "Черно морем".





После матча в результате тестирования в клубе "Царско село" выявили три новых случая заражения коронавирусной инфекции. В "Черно море" в свою очередь на официальном сайте объявили, что по итогам игры 16 футболистов получили положительный тест на COVID-19.





Сообщается, что лаборатория признала допущенную ошибку, заявив, что тест Кавдански был положительным.