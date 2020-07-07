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19 футболистов в Болгарии из-за ошибки лаборатории заразились COVID-19

19 футболистов из чемпионата Болгарии заразились коронавирусом в результате лабораторной ошибки, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Sportstar.



По данным источника, защитник болгарского клуба "Царско село" Мартин Кавдански получил ошибочный отрицательный тест на коронавирус и вышел в стартовом составе на матч с "Черно морем".

После матча в результате тестирования в клубе "Царско село" выявили три новых случая заражения коронавирусной инфекции. В "Черно море" в свою очередь на официальном сайте объявили, что по итогам игры 16 футболистов получили положительный тест на COVID-19.

Сообщается, что лаборатория признала допущенную ошибку, заявив, что тест Кавдански был положительным.
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