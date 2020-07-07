Команды NBA закрывают тренировочные базы из-за коронавируса

Очередным бастионом, который был взят коронавирусом COVID-19, стал тренировочный комплекс баскетбольного клуба "Сакраменто Кингз". Причиной такого шага называются положительные анализы на заболевание у баскетболистов либо представителей тренерского и административного персонала.





"Короли" стали седьмой командой лиги, пошедшей на столь серьезные меры. Ранее свои тренировочные базы по схожим причинам уже закрыли "Денвер", "Клипперс", "Бруклин", "Финикс", "Майами" и "Милуоки".





Всего в NBA выступают 22 клуба. Рестарт сезона в главной баскетбольной лиге планеты намечен на июль. Все матчи пройдут в американском городе Орландо. Команды должны прибыть на место до конца текущей недели.





Ранее сообщалось, что администрация NBA запретит игрокам лететь в Орландо со своими командами, если они не пройдут тестирование на коронавирус в один из двух дней перед запланированным вылетом. Спортсменам, которые все же пропустят необходимое тестирование, придется добираться самостоятельно. Согласно действующим правилам, если игрок будет заказывать частный чартерный рейс или ехать в Орландо на собственном автомобиле, ему необходимо будет сдать два отрицательных теста.



