Почти 400 человек войдут в белорусскую делегацию на I Играх стран СНГ
Почти 400 человек войдут в белорусскую делегацию на I Играх стран СНГ, заявил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук во время видеоконференции, которая прошла под эгидой Исполнительного комитета СНГ.
Об этом сообщает БЕЛТА.
"Всего белорусская делегация будет насчитывать порядка 390 человек, включая тренеров, врачей, судей, административный аппарат,- сказал Сергей Ковальчук. - Спортсмены соскучились по соревнованиям. Они все мечтают встретиться с соперниками и помериться силами. Игры стран Содружества дают им для этого прекрасную возможность", - отметил глава Минспорта.
Участники видеоконференции обсудили ряд организационных и технических аспектов проведения игр и договорились в первой декаде августа провести в Казани семинар глав спортивных делегаций стран Содружества для ознакомления с объектами инфраструктуры состязаний.
Соревнования состоятся в Казани с 4 по 11 сентября. Для проведения игр будет задействовано 14 спортивных объектов, большинство из которых были построены к Универсиаде 2013 года.
Изначально Игры стран СНГ должны были пройти с 20 по 27 августа, однако в связи со сложной эпидемиологической обстановкой было принято решение о переносе соревнований на более поздний срок.
В состязаниях по 22 видам спорта примут участие атлеты в возрасте от 14 до 23 лет. В программу мультиспортивного форума включены: баскетбол (3х3), бокс, волейбол (пляжный), настольный теннис, художественная гимнастика, водное поло, дзюдо, бадминтон, плавание, спортивная борьба, самбо, фехтование, футбол (мини-футбол), борьба на поясах, корэш, каратэ, танцевальный спорт, армрестлинг, мас-рестлинг, гиревой спорт, тайский бокс, шахматы.
Всего планируется разыграть около 280 комплектов медалей.
21:08 06/07/2020
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