Почти 400 человек войдут в белорусскую делегацию на I Играх стран СНГ





"Всего белорусская делегация будет насчитывать порядка 390 человек, включая тренеров, врачей, судей, административный аппарат,- сказал Сергей Ковальчук. - Спортсмены соскучились по соревнованиям. Они все мечтают встретиться с соперниками и помериться силами. Игры стран Содружества дают им для этого прекрасную возможность", - отметил глава Минспорта.





Участники видеоконференции обсудили ряд организационных и технических аспектов проведения игр и договорились в первой декаде августа провести в Казани семинар глав спортивных делегаций стран Содружества для ознакомления с объектами инфраструктуры состязаний.





Соревнования состоятся в Казани с 4 по 11 сентября. Для проведения игр будет задействовано 14 спортивных объектов, большинство из которых были построены к Универсиаде 2013 года.





Изначально Игры стран СНГ должны были пройти с 20 по 27 августа, однако в связи со сложной эпидемиологической обстановкой было принято решение о переносе соревнований на более поздний срок.





В состязаниях по 22 видам спорта примут участие атлеты в возрасте от 14 до 23 лет. В программу мультиспортивного форума включены: баскетбол (3х3), бокс, волейбол (пляжный), настольный теннис, художественная гимнастика, водное поло, дзюдо, бадминтон, плавание, спортивная борьба, самбо, фехтование, футбол (мини-футбол), борьба на поясах, корэш, каратэ, танцевальный спорт, армрестлинг, мас-рестлинг, гиревой спорт, тайский бокс, шахматы.





Всего планируется разыграть около 280 комплектов медалей.