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Василий Уткин: «Дело в том, что я асексуал»

Спортивный комментатор Василий Уткин назвал себя асексуалом. Такое заявление он сделал в интервью ведущей Ксении Собчак. Ролик опубликован на YouTube.

Кадр: Ксения Собчак / YouTube

Во время съемок Собчак сказала, что в спальне комментатора «не пахнет» женщиной. Ведущая также попыталась узнать у Уткина, когда он в последний раз оказывался с женщиной.
 «Дело в том, что я асексуал», — ответил Уткин и добавил, что ему нужно разнообразное общение и «возможность куда-то рассказывать свои впечатления». Он также отчасти согласился с тезисом Собчак о том, что значение секса сильно переоценено.

Ведущая также спросила, как он относится к футбольной кричалке «Нет жены, нет детей. Вася Уткин — жирный гей». «Мне очень грустно и обидно, потому что столько лет не могут придумать другую песню, новую какую-то. Пусть более обидную, но другую», — ответил спортивный комментатор и уточнил, что сам текст его не оскорбляет.


«Я просто не знаю физиологическую сторону, но вообще мне нравится думать, что это вопрос свободы выбора. Я вот выбрал себе такую жизнь — одинокого гетеросексуала. Наверное, мне нужно называть себя асексуалом», — заключил Уткин.

В интервью Собчак спортивный комментатор также заступился за ведущую Елену Малышеву, подвергшуюся критике после обнародования данных о дорогостоящей недвижимости ее семьи в США. «Эти деньги человек заработал», — сказал Уткин.
lenta.ru
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