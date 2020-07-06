В "Городее" будут сокращать зарплаты





Процент, на который будет урезана заработная плата, будет решаться с каждым футболистом в индивидуальном порядке.





Сегодня же капитан команды Кирилл Павлючек покинул клуб. Как заявляет клубная пресс-служба, сотрудничество прекращено по соглашению сторон. За "Городею" защитник выступал с 2015 года, провел 150 матчей в форме "сахарников" и забил 11 голов. Не сообщается, связан ли уход одного из лидеров с возможным урезанием зарплат.





Напомним, на прошлой неделе из стана "зелено-белых" приходили хорошие новости. Клуб объявил о подписании спонсорского договора с местным сахарным комбинатом. В "Городее" рассчитывали на скорый выход из финансового кризиса. Тем не менее, положение "сахарников" остается непростым.



