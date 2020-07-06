В "Городее" будут сокращать зарплаты
Футбольный клуб "Городея" продолжает испытывать финансовые трудности. Руководство клуба предложило всей команде пойти на снижение зарплаты, об этом сообщает издание "Прессбол".
Процент, на который будет урезана заработная плата, будет решаться с каждым футболистом в индивидуальном порядке.
Сегодня же капитан команды Кирилл Павлючек покинул клуб. Как заявляет клубная пресс-служба, сотрудничество прекращено по соглашению сторон. За "Городею" защитник выступал с 2015 года, провел 150 матчей в форме "сахарников" и забил 11 голов. Не сообщается, связан ли уход одного из лидеров с возможным урезанием зарплат.
Напомним, на прошлой неделе из стана "зелено-белых" приходили хорошие новости. Клуб объявил о подписании спонсорского договора с местным сахарным комбинатом. В "Городее" рассчитывали на скорый выход из финансового кризиса. Тем не менее, положение "сахарников" остается непростым.
15:47 06/07/2020
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