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Экс-вратарь "Крумкачоў": Остановите этот с***** чемпионат!

Бывший вратарь "Крумкачоў" Евгений Костюкевич призвал поставить чемпионат Беларуси на паузу на фоне слухов о заболевании футболистов коронавирусом.

"Т****, остановите этот с***** чемпионат! Футболисты, будьте мужиками, объявите бойкот этому позору! Не выходите играть по приказу у*****! Берегите себя и своих близких", — резко высказался футболист в Инстаграме.
Источник: pressball.by
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