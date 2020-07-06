Экс-вратарь "Крумкачоў": Остановите этот с***** чемпионат!
Бывший вратарь "Крумкачоў" Евгений Костюкевич призвал поставить чемпионат Беларуси на паузу на фоне слухов о заболевании футболистов коронавирусом.
"Т****, остановите этот с***** чемпионат! Футболисты, будьте мужиками, объявите бойкот этому позору! Не выходите играть по приказу у*****! Берегите себя и своих близких", — резко высказался футболист в Инстаграме.
Источник: pressball.by
15:28 06/07/2020
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