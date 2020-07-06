







На скамье подсудимых 20 человек — девятнадцать (за редким исключением) уже бывших футболистов и один экс-волейболист Денис Осипов. Они обвиняются по трем статьям Уголовного кодекса РБ — ч.1 и 2 ст. 253 (подкуп участников профессиональных соревнований), по ч. 1 ст. 14 (покушение на такой подкуп) и ч.1, 2 и 3 ст. 209 (хищения, связанные с мошенническим завладением денег букмекерских контор). В деле рассматривают 16 договорных матчей — 15 в футболе и один волейбольный, ставший для организаторов последним.



