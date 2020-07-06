Захаров о ЧМ-2021: «Даже председатель ФХБ не знал, что сборной Беларуси поставлена задача выйти в 1/4 финала»
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров поделился мнением о задаче команды на ЧМ-2021.
«За весь год не было ни одного совещания по поводу чемпионата мира. Даже председатель ФХБ не знал, что сборной Беларуси поставлена задача выйти в 1/4 финала. Я согласен с ним, он точно не знал. Потому что нет собраний. Как делать, что сделать, как продвинуться дальше.
Мне никто не задал вопрос, ни один человек. Выступление молодежной сборной оставляет желать лучшего, выступление минского «Динамо» тоже. Но задачу поставили, надо ее выполнять. Будем стараться. У нас проблема одна и та же: на местах люди должны заниматься детьми. Тогда оно пойдет. Без этого очень сложно», – сказал Захаров в «Спортклубе» на ОНТ.
09:52 06/07/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение