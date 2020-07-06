







«За весь год не было ни одного совещания по поводу чемпионата мира. Даже председатель ФХБ не знал, что сборной Беларуси поставлена задача выйти в 1/4 финала. Я согласен с ним, он точно не знал. Потому что нет собраний. Как делать, что сделать, как продвинуться дальше.



