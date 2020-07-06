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Дмитрий Басков: «Аппетиты отечественных тренеров, которые что-то из себя представляют в КХЛ, намного больше, чем наши сегодняшние возможности»

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков объяснил, почему главным тренером команды является иностранный специалист.


«Евгений Ворсин действительно говорил, что нужно привлекать белорусских специалистов, которые уже показали профпригодность в КХЛ. Могу сказать, что это и моя позиция. Мы много вели переговоров с разными тренерами. Но, к сожалению, аппетиты наших отечественных тренеров, которые что-то из себя представляют в КХЛ, намного больше, чем наши сегодняшние возможности», – сказал Басков в «Спортклубе» на ОНТ.
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