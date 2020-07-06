Футболистов в этом списке 10 человек: Лаптев, Хачериди, Садовский, Милевский, Витус, Кривец, Гордейчук, Юзепчук, Нойок и Игнатович. Трое последний – в больнице, пишет Трибуна





Еще пять зараженных – из числа обслуживающего персонала.





Отметим, Милевский, Витус и Кривец провели полный матч со «Смолевичами». Тест им был сделал только после игры.





Как дополняет Прессбол , у игроков ФК «Городея» также обнаружен коронавирус. Среди заболевших полузащитники Сергей Пушняков и Станислав Сазонович. У Андрея Сорокина есть подозрение на заражение, но вирус пока не подтвержден.





Станислав Сазонович находится на искусственной вентиляции легких. Его состояние стабильно удовлетворительное.





Напомним, на прошлой неделе Александр Лукашенко заявил, что «можно сказать – мы победили [СОVID-19]».