Солигорский «Шахтер» стал новым лидером чемпионата Беларуси, сместив БАТЭ
Последний день 16-го тура чемпионата Беларуси начался с поединка между футбольным клубом «Минск» и бобруйской «Белшиной».
Отметим, что перед началом матча занимающие последнее место в турнирной таблице гости сменили тренера. Вместо Эдуарда Градобоева команду возглавлял Дмитрий Мигас, пишет SPORT.TUT.BY
«Минск» — «Белшина» — 2:2
«Минск»: Леонов, Рыжук, Чаговец, Прищепа, Шрамченко, Ал. Васильев, Залеский (Арт. Васильев, 46), Яроцкий, Насибулин (к), Грибовский, Хващинский (Евдокимов, 69).
«Белшина»: Харитонович, Кучинский (Нивалдо, 61), Грек (Бордуков, 69), Ясюкевич, Кирисов, Салимов, Нечаев, Одеоибо, Рекиш, Соланович (Скобликов, 73), Ковель (к).
Голы: 1:0 — Ал. Васильев (18-п). 1:1 — Нечаев (31). 2:1 — Грибовский (56). 2:2 — Нивалдо (89).
Хозяева дважды по ходу матча вели в счете, но бобруйчане каждый раз отыгрывались. На гол Васильева они ответили точным выстрелом Нечаева, а на мяч Грибовского — мячом Нивалдо в самой концовке поединка.
«Торпедо-БелАЗ» — «Шахтер» — 1:4
«Торпедо-БелАЗ»: Сямук, Щербо (Николаевич, 65), Яшин, Вяткин, Устинов, Капленко, Премудров, Хачатурян (к), Велозо, Габриэл Рамос, Горбачик (Афанасьев, 46).
«Шахтер»: Гутор (к), Вукманич, Хадаркевич, Сачивко, Антич, Селява (А.Архипов, 63), Сзоке, Иванович (Бурко, 83), Кендыш (Диасамидзе, 74), Подстрелов, Лисакович.
Голы: 0:1 — Иванович (12). 0:2 — Лисакович (57). 1:2 — Премудров (77). 1:3 — Лисакович (83). 1:4 — Подстрелов (85).
Фото: ФК "Шахтер"
Жодинское «Торпедо» провело неплохой первый тайм против «Шахтера», но пропустило от Ивановича. Во втором тайме хозяева вынуждены были идти вперед, что привело к опасным контратакам гостей. Одну из них на 57-й минуте эффектно реализовал Лисакович.
Премудров отыграл один мяч, подарив жодинцам надежду, но ее быстро похоронили забившие в контратаках Лисакович и Подстрелов.
Эта победа позволила «Шахтеру» возглавить турнирную таблицу чемпионата.
«Рух» — «Динамо» (Минск) — 1:0
«Рух»: Степанов, Ковтун, Рахманов (к), Гайдучик, Концевой, Осучукву, Васильев, Мигунов (Орешкевич, 83), Гречихо, Богомольский (Садовский, 76), Шевченко (Чуквуэмека, 90).
«Динамо»: Помазан, Матвейчик (Билоног, 82), Швецов, Динга, Сухоцкий, Риос (Шитов, 60), Климович, Павловски, Бацула, Шикавка (Вергейчик, 74), Бахар.
Гол: 1:0 — Богомольский (42).
Завершился тур второй победой в сезоне «Руха» над минским «Динамо». Причем единственный гол забил бывший футболист «бело-голубых» Егор Богомольский.
Ранее сыграли:
«Славия» — «Слуцк» — 3:1.
«Смолевичи» — «Динамо» (Брест) — 3:3.
БАТЭ — «Энергетик-БГУ» — 0:1.
«Городея» — «Витебск» — 2:2.
«Неман» — «Ислочь» — 1:0.
08:47 06/07/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение