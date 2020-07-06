Все пилоты были в футболках против расизма / фото motorsport.com





Шесть пилотов Формулы-1 не захотели вставать на одно колено в рамках поддержки антирасистского движения перед стартом гонки Гран-при Австрии. Об этом сообщает Motorsport





14 пилотов из 20 встали на одно колено. Отказались это сделать Даниил Квят ("Альфа Таури"), Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), Шарль Леклер ("Феррари"), Кими Райкконен ("Альфа Ромео"), Карлос Сайнс ("Макларен") и Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео"). Спортсмены обсуждали этот момент, но к единому решению так и не пришли. При этом все гонщики надели черные футболки с лозунгом против расизма "End raсism".