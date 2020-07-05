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В допинг-пробе российской биатлонистки нашли ДНК мужчины

В допинг-пробе двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Ольги Зайцевой была обнаружена мужская ДНК. Об этом сообщает издание Der Spiegel.




По информации источника, россиянка сдала тест в октябре 2014 года. Позднее его результаты были представлены в Международный олимпийский комитет (МОК), где пробу посчитали доказательством мошенничества. Судебно-медицинская экспертиза установила, что мужская ДНК принадлежит супругу Зайцевой.

В конце 2017 года Зайцева и еще две российские биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина были пожизненно отстранены от участия в Олимпиаде по обвинению в нарушении антидопинговых правил. Кроме того, у спортсменок отобрали серебро, завоеванное на Играх-2014 в эстафете.

Обвинения в адрес российских биатлонисток основаны на показаниях бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова. В начале марта Зайцева, Романова и Вилухина подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Слушания состоялись в начале марта, окончательное решение объявят позже.

Зайцева дважды побеждала на Олимпиаде в эстафете (2006, 2010), также на ее счету серебряная награда Игр 2010 года. Россиянка — трехкратная чемпионка мира. Зайцева объявила о завершении карьеры в 2015 году.
Lenta.ru
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