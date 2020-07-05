«В понедельник все уходят. Это последняя игра для этой команды была. Наши проблемы все знают.





Готовы были идти на снижение зарплат, но руководство решило так. Извиняюсь, за 300 рублей играть футболистам… У некоторых ребят премиальные по тысяче-полторы долларов. А мы за 300 рублей… Это неуважение ко всему коллективу», – сказал Жевнеров.