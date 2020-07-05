Эдуард Жевнеров: Извиняюсь, за 300 рублей играть футболистам… У некоторых ребят премиальные по тысяче долларов
Защитник «Смолевичей» Эдуард Жевнеров в новом выпуске на канале «ЧестнОК»после матча с брестским «Динамо» рассказал о финансовой ситуации в клубе.
«В понедельник все уходят. Это последняя игра для этой команды была. Наши проблемы все знают.
Готовы были идти на снижение зарплат, но руководство решило так. Извиняюсь, за 300 рублей играть футболистам… У некоторых ребят премиальные по тысяче-полторы долларов. А мы за 300 рублей… Это неуважение ко всему коллективу», – сказал Жевнеров.
13:34 05/07/2020
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