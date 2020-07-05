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Эдуард Жевнеров: Извиняюсь, за 300 рублей играть футболистам… У некоторых ребят премиальные по тысяче долларов

Защитник «Смолевичей» Эдуард Жевнеров в новом выпуске на канале «ЧестнОК»после матча с брестским «Динамо» рассказал о финансовой ситуации в клубе.

«В понедельник все уходят. Это последняя игра для этой команды была. Наши проблемы все знают.

Готовы были идти на снижение зарплат, но руководство решило так. Извиняюсь, за 300 рублей играть футболистам… У некоторых ребят премиальные по тысяче-полторы долларов. А мы за 300 рублей… Это неуважение ко всему коллективу», – сказал Жевнеров.
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