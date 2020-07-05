В российского футболиста попала молния на тренировке
Российский футболист Иван Заборовский, выступающий за подмосковный клуб “Знамя Труда”, оказался в реанимации после того, как в него попала молния.
Как сообщает Lenta.ru, что инцидент произошел на тренировке. В клубе выразили надежду, что с игроком все будет хорошо.
“Знамя Труда” выступает в западной зоне Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Текущий сезон, который из-за пандемии коронавируса был завершен досрочно, команда завершила на 11-м месте в турнирной таблице.
11:58 05/07/2020
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