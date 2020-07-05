



В пробе 25-летнего спортсмена обнаружили дегидрохлорметилтестостерон метаболит. С 13 января 2020 года все результаты Колиева аннулированы. Срок дисквалификации закончится 16 февраля 2024 года.





Отметим, что Колиев является чемпионом Европы-2016.





В 2019 были внесены изменения в Уголовного кодекс Беларуси, предусматривающие уголовную ответственность за допинг.