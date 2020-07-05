Белорусский борец Колиев дисквалифицирован на 4 года за допинг. Он является чемпионом Европы 2016 года
Белорусский борец вольного стиля Георгий Колиев дисквалифицирован на 4 года за употребление допинга.
В пробе 25-летнего спортсмена обнаружили дегидрохлорметилтестостерон метаболит. С 13 января 2020 года все результаты Колиева аннулированы. Срок дисквалификации закончится 16 февраля 2024 года.
Отметим, что Колиев является чемпионом Европы-2016.
В 2019 были внесены изменения в Уголовного кодекс Беларуси, предусматривающие уголовную ответственность за допинг.
Источник — nada.by
10:44 05/07/2020
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